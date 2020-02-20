Сегодня в Орле стартует турнир по спортивной гимнастике памяти Владимира Сечкина

Это уже 45-й турнир памяти комсомольца-подпольщика, чемпиона РСФСР Владимира Сечкина. Соревнования продлятся три дня. Участники Кубка Орловской области посостязаются в многоборье. Юноши и девушки в разных дисциплинах. Свое участие уже подтвердили сборные команды Белгорода, Калуги, Рязани, Нижнего Новгорода и Луганска, а также Московской и Липецкой областей.



Торжественное открытие соревнований состоится сегодня в 14:00 в спортшколе №3. Победителей наградят в канун Дня защитника Отечества – 22 февраля.





Мария Семак

20 февраля 2020 года



