Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Не платили налоги несколько лет. Чем грозит нарушение закона?





- Тракторы, тягачи, косилки и другая техника. Уже в апреле новые машины выйдут на дороги региона.



