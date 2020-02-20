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В Орле на зебре пострадала девушка-пешеход

ДТП произошло 19 февраля в 9 часов утра.


Водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигался по ул. Герцена и в районе д. 45 по ул. Московской на регулируемом перекрестке, при повороте направо, не уступил дорогу и допустил наезд на 27-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлена в ООКБ, где после осмотра отпущена на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека получили телесные повреждения, один человек погиб.


Орловское Информбюро
20 февраля 2020 года
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