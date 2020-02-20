Молодой водитель КАМАЗа не успел среагировать на бегущего пешехода ДТП произошло 19 февраля в 14 часов в поселке Колпна.





23-летний водитель, управляя т/с КАМАЗ 5320, двигался по ул. Интернациональной, и в районе дома № 5 произошел наезд на женщину, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате наезда женщина получила телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека получили телесные повреждения, один человек погиб.





Орловское Информбюро

20 февраля 2020 года



