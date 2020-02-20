На трассе Орел-Калуга под колеса японского внедорожника угодил мужчина-пешеход ДТП произошло 19 февраля в 21 час.





ДТП с участием пешехода и автомобиля «Тойота» случилось между населенными пунктами Распоповские Дворы и Дубовая Роща на неосвещенном участке трассы. Медики скорой помощи, прибывшие к месту происшествия, попытались спасти мужчину, но повреждения были слишком серьезными.



Как сообщили в ГИБДД водитель, управляя автомобилем «Тойота Версо», двигался по автодороге Калуга - Перемышль – Белев, и в районе 188 км произошел наезд на 60-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по проезжей части справа. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.



Как сообщили инспекторы, к трагедии привел целый ряд неблагоприятных обстоятельств. Водитель «Тойоты», выехав на темный участок трассы, не мог использовать дальний свет из-за встречного транспорта и, как следствие, заметил пешехода слишком поздно. А 59-летний пешеход был вынужден двигаться по дороге, так как не утрамбованная обочина, по словам местных жителей, совершенно непроходима.



Еще одно обстоятельство стало фатальным для мужчины-пешехода. В этот роковой вечер он приехал повидаться с бывшей супругой, но ошибся остановкой, что и вынудило его проделать часть пути пешком.



По факту ДТП проводится расследование, в полиции не исключают, что оно может принять уголовный характер.





Иван Суверин

20 февраля 2020 года



