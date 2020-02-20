В Орле горел автомобиль ЧП произошло на улице Матвеева.





Сообщение о возгорании автомобиля поступило в половине первого дня.



В результате пожара в автомобиле «Рено Партнер» выгорел моторный отсек. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них один выезд на ликвидацию пожара и восемь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

20 февраля 2020 года



