Жители Лужков просят установить светофор на улице Поселковой Они обратились за помощью в региональный штаб ОНФ. Активисты побывали на месте и оценили ситуацию.





Конкретно речь идёт о перекрёстке улиц Поселковой и Лужковской. Местные жители утверждают, что переходить дорогу в этом месте небезопасно, несмотря на наличие пешеходного перехода. Его плохо видно водителям. А автотрафик на этом участке дороги достаточно высокий.



Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Улица Поселковая дом 1 - тоже один из аварийно-опасных участков. В прошлом году здесь четыре раза были совершены наезды на пешеходов. К сожалению, один пешеход погиб, три человека получили ранения».

Общественники будут настаивать на установке светофора с кнопкой для пешеходов, а также - ограждений вдоль дороги и всех соответствующих знаков.





Антон Киселёв

20 февраля 2020 года



