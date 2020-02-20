Жители Лужков просят установить светофор на улице Поселковой

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Жители Лужков просят установить светофор на улице ПоселковойОни обратились за помощью в региональный штаб ОНФ. Активисты побывали на месте и оценили ситуацию.
Конкретно речь идёт о перекрёстке улиц Поселковой и Лужковской. Местные жители утверждают, что переходить дорогу в этом месте небезопасно, несмотря на наличие пешеходного перехода. Его плохо видно водителям. А автотрафик на этом участке дороги достаточно высокий.
Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Улица Поселковая дом 1 - тоже один из аварийно-опасных участков. В прошлом году здесь четыре раза были совершены наезды на пешеходов. К сожалению, один пешеход погиб, три человека получили ранения».
Общественники будут настаивать на установке светофора с кнопкой для пешеходов, а также - ограждений вдоль дороги и всех соответствующих знаков.
Антон Киселёв
20 февраля 2020 года