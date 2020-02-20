«Губернаторский контроль» оценил возможность воспользоваться общественным транспортом в вечернее время

Инспекция лично проверила три остановки – «Новая Ботаника», «Лужки» и «Стадион им. Ленина».



Дорожные инспекторы проверяли документы и путевые листы. Одна из главных целей контроля - проследить, сколько автобусов находится на линии в вечернее время, и с каким интервалом осуществляется движение. В мэрии отмечают: жалоб на транспорт становится меньше, благодаря диалогу с перевозчиками.



Во время проверки и пассажиры, и представители власти были удивлены, что водители соблюдают график.



Денис Блохин, и.о. зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Мы их честно предупредили, что если они не будут ездить вечером, то у них будут большие проблемы. И в понедельник я сказал, что будут проверки «Губернаторского контроля». Это в определенной мере повлияло на перевозчиков, что сказалось на улучшении движения».





Всеволод Трифонов

20 февраля 2020 года



