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«Губернаторский контроль» оценил возможность воспользоваться общественным транспортом в вечернее время


Инспекция лично проверила три остановки – «Новая Ботаника», «Лужки» и «Стадион им. Ленина».

Дорожные инспекторы проверяли документы и путевые листы. Одна из главных целей контроля - проследить, сколько автобусов находится на линии в вечернее время, и с каким интервалом осуществляется движение. В мэрии отмечают: жалоб на транспорт становится меньше, благодаря диалогу с перевозчиками.

Во время проверки и пассажиры, и представители власти были удивлены, что водители соблюдают график.

Денис Блохин, и.о. зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Мы их честно предупредили, что если они не будут ездить вечером, то у них будут большие проблемы. И в понедельник я сказал, что будут проверки «Губернаторского контроля». Это в определенной мере повлияло на перевозчиков, что сказалось на улучшении движения».



Всеволод Трифонов
20 февраля 2020 года
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