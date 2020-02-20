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В Орле выбирали самого внимательного читателя произведений Бунина

Финал ежегодного литературного конкурса прошел в библиотеке имени Бунина.


Ежегодно открытый литературный конкурс «Самый внимательный читатель» посвящают одному из классиков русской литературы. В 2020-м в центре внимания творчество Ивана Алексеевича Бунина. И неспроста. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения автора.

Людмила Бородина, директор Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина: «Здесь каждый может проверить себя. А наша цель, прежде всего, привлечение молодежи к чтению».

В первый этап - муниципальный - было подано более 670 заявок. Во второй - финальный - прошли 160 человек.

Для конкурса нужно было прочитать три произведения Бунина – «Деревня», «Жизнь Арсеньева» и «Суходол». Угадать ответ в этом конкурсе не получится. Вопросы составлены не в тестовой форме, так что для победы нужно было, действительно, лишь внимательное чтение.

На выполнение работы отводилось четыре часа. Помарки и исправления не приветствуются. За это минус балл. Максимум можно набрать 80 баллов, но за всю историю конкурса такого еще не было.

Имена самых внимательных читателей огласят в начале весны.

Татьяна Лисина, главный библиотекарь Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина: «После проверки всех работ мы отбираем 15 лучших, то есть, с максимальным количеством баллов, и приглашаем участников для награждения. Мы планируем провести награждение 3 марта».

Организаторы говорят: конкурс - лишь повод, чтобы познакомиться с творчеством Ивана Бунина, но уверенно добавляют: окунувшись в его мир хоть раз, участники непременно вернутся в него снова.


Анна Вайсергисер
20 февраля 2020 года
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