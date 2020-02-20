Вниманию водителей! 21 февраля в Орле запретят движение в районе областной администрации.





В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню защитника Отечества будет запрещена стоянка транспортных средств 21 февраля с 00:00 до 11:00 на ул. Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома №35, а с 9:00 до 11:00 запретят движение транспортных средств на этом участке.



Объезд организуют по пл. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и по ул. Пролетарская гора, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

20 февраля 2020 года



