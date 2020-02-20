Перенимая столичный опыт Орловская гимназия № 39 встречала гостей - коллег и учеников из столичной школы. Говорили о партнерских отношениях в обучении, о цифровых образовательных технологиях, методических разработках.





В прошлом году между орловским и московским учреждениями образования было заключено соглашение в рамках проектов «Школы городов России», «Партнеры Москвы», «Взаимообучение городов». Главная цель - сделать все возможное, чтобы наша страна вошла в десятку самых развитых стран мира. На встрече орловские школьники продемонстрировали свои навыки в медицине и инженерии.



Игорь Иваненко, директор гимназии № 39 г.Орла: «Нас заинтересовал такой проект как «Московская электронная школа», благодаря которому наши учителя имеют возможность использовать самые современные цифровые образовательные технологии. Нас также заинтересовали предпрофессиональные проекты».

Григорий Киселев, директор школы 1324 г. Москвы: «Мы взаимодействуем не только в рамках воспитательной работы, но и по учебной работе, развитию профильных направлений. Приятно было отметить, что именно 39-я гимназия реализует различные профили, такие как медицинское и инженерное направления, и кадетское образование, включая Юнармию».





Юлия Опанасюк

20 февраля 2020 года



