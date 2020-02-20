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Расходы на лечение онкозаболеваний в Орловской области увеличились почти на 300 миллионов рублей

Ежегодно Правительством страны утверждается программа госгарантий бесплатной медицинской помощи. На ее основе формируются территориальные программы Фонда обязательного медицинского страхования.


В 2020 году в приоритете по-прежнему остается помощь при онкологии. В наступившем году расходы на лечение онкологических заболеваний в Орловской области увеличились почти на 300 миллионов рублей.

Наталья Каверина, замдиректора ТФОМС Орловской области: «Расширилось количество схем лекарственной терапии, используемых при лечении онкологических больных - до 688 схем, в том числе с использованием препаратов таблетированной формы. Стоимость химиотерапевтического лечения больных дифференцирована от 14 тысяч до 800 тысяч рублей в зависимости от используемой схемы лечения».

Увеличился также объем средств, выделенных на различные виды диагностики при подозрении на онкологию. Определено, что сроки проведения исследований не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения процедуры.


Елена Литинская
20 февраля 2020 года
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