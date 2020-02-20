Орловские школьники сдавали пробные экзамены по английскому и биологии Наша съемочная группа присутствовала в пункте приема № 2.





В классах - ученики из шести школ города. Иностранный язык выбрали 31 ученик, биологию - 61. Время проведения экзамена - 3 часа.



Члены государственной экзаменационной комиссии отметили, что подобная проверка дает возможность ученикам выявить пробелы в знаниях. Чтобы активизировать усилия и подготовиться более тщательно, время есть. Эти экзамены школьники будут сдавать в мае и июне. Результаты сегодняшнего экзамена будут известны в течение двух недель.





Юлия Опанасюк

20 февраля 2020 года



