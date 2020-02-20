Вынужденные каникулы в орловских школах заканчиваются С 21 февраля занятия возобновляются во всех образовательных учреждениях Орла.





Напомним, карантин ввели 14 числа. Все это время специалисты Роспотребнадзора отслеживали эпидемиологическую обстановку. Согласно результатам мониторинга - количество заболеваний идет на спад. Карантин завтра снимут.





Надежда Невматулина

20 февраля 2020 года



