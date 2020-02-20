Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Сегодня одиннадцатиклассники сдавали пробные экзамены по биологии и английскому.



- Жители жаловались на отсутствие транспорта по вечерам.

«Губернаторский контроль» проехал по некоторым маршрутам Орла.



- Он был признан «Международным человеком тысячелетия», создал десятки новых сортов яблок и груш. Сегодня академика Евгения Седова поздравляли с предстоящим юбилеем - 22 февраля ему исполнится 90 лет.



- Орловский спортсмен Александр Ларкин успешно стартовал на профессиональном боксерском ринге.



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Вести-Орёл

20 февраля 2020 года



