Вся жизнь как яблоневый сад Сегодня в библиотеке им. Бунина состоялась встреча с академиком Евгением Седовым. Он создал десятки новых сортов яблок и груш. За свой вклад в науку наш земляк был удостоит звания «Международный человек тысячелетия». Евгений Николаевич вошел в число выдающихся интеллектуалов ХХ столетия. 22 февраля Евгению Николаевичу исполняется 90 лет, но, несмотря на возраст, он продолжает селекционную работу в составе большой группы ученых.





На эту встречу пришли и сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур, а также студенты аграрного университета. Их познакомили и с трудами, и с биографией Евгения Николаевича, который еще в 1999 году получил звание «Международный человек тысячелетия». Именно благодаря этому человеку, Россия смогла выйти на международный уровень в садоводстве. Он развил сразу несколько направлений в селекции яблонь, стал автором многих иммуноустойчивых сортов. Сегодня с ним работает большая группа селекционеров.



Евгений Седов, академик РАСХН, заслуженный деятель науки РСФСР: «То время, когда селекционер был одиночка, прошло. Со мною работает сейчас большой междисциплинарный коллектив, насчитывающий 15-20 человек, а кроме того целая группа сортоведов, биофизиков, биохимиков».

22 февраля академику исполнится 90 лет. 60 из них, он ведет научно-исследовательскую и практическую работу. Результаты работы - и в научных статьях, и - в плодах реальных: на встрече можно было угоститься яблоками Седова. Красивые плоды прошлогоднего урожая выглядят так, будто только сорваны с дерева. Есть у мастера и любимые выведенные им сорта.



Евгений Седов, академик РАСХН, заслуженный деятель науки РСФСР: «Мне нравится из летних, например, «Осиповское». У нас был директор Осипов, вот в честь него и названо. Из осенних – «Орловское полосатое» неплохое».

И тут можно доверять не только вкусу, но и знаниям ведущего в стране селекционера, автору почти 40 книг и тысячи научных статей. Он до сих пор своим примером отношения к делу, работоспособности, багажом знаний вдохновляет коллег.



Надежда Левгерова, доктор сельскохозяйственных наук: «Он четко определяет цель, знает, как подойти к этой цели, и всю ответственность берет на себя. С ним не хочется, грубо говоря, схалтурить, нужно обязательно четко выполнить все намеченные работы, чтобы получить определенный результат».

Большой ученый сделал подарок и нашей телерадиокомпании - к 50-летию ГТРК «Орел» он вывел специальный сорт, названный «Звезда эфира». Именно в Орле, впервые в мире, под его руководством выведена целая серия триплоидных сортов плодовых культур, ознаменовавшая новую эру в развитии садоводства.





Эва Стасюлевич

20 февраля 2020 года



