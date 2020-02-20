Сегодня региональная Госавтоинспекция определила лучшего инструктора по вождению Профессиональный конкурс традиционно проводится в канун Дня защитника Отечества. В состязаниях приняли участие сотрудники автошкол из Орла и районов области.





Те, кто учит вождению других, сами должны быть безупречными за рулем, - так считают в Госавтоинспекции и не прочь это проверить. Первый экзамен - теория. Билеты те же, что сдают обычные кандидаты на права.



К удивлению инспекторов, двое из конкурсантов теоретический экзамен провалили. Труднее всего пришлось тем из участников, кто с персональным компьютером не в ладах.



Основы доврачебной помощи участникам уже пришлось не только рассказывать, но и показывать - на манекене.



Окончательные выводы судьям состязаний предстояло сделать на автодроме. Программа вождения автоинструкторам досталась гораздо сложнее той, что обычно проходят под их руководством автомобилисты-стажеры.



Инструкторов трудности не пугают. Они говорят: в этой профессии нужно верить не только в себя, но и в своих учеников, как бы тяжело тем не давалось искусство вождения.



По итогам конкурса, лучшим автоинструктором Орловщины признан Павел Назаров.





Иван Суверин

20 февраля 2020 года



