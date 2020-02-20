Сегодня мировой юстиции Орловской области - 20 лет Круглую дату отметили подведением итогов за 2019 год.





О ходе работы, обо всех изменениях, которые уже произошли, и о планах на этот год дожила председатель Орловского областного суда Елена Суворова. В частности, она говорила о внедрение примирительных процедур, что поможет существенно снизить нагрузку на судей. Так, судебными примирителями будут судьи в отставке. 31 октября 2019 года пленум Верховного суда РФ утвердил регламент проведения судебного примирения, а 28 января текущего года утвержден и список судебных примирителей. Примирение сторон является одним из способов разрешения правового конфликта и альтернативным способом разрешения споров.



В знак благодарности от правительства области и депутатского корпуса судьи за свой ежедневный труд получили почетные грамоты.





Анна Вайсергисер

20 февраля 2020 года



