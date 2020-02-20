Орловец обманом получил субсидию В Орловской области возбудили дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при получении социальной субсидии, выделяемой государством на строительство дома в сельской местности.





Как установили в полиции, житель подал заявление на вступление в федеральную программу по улучшению жилищных условий, сообщив, что планирует построить дом. Для получения госсубсидии мужчина собрал документы о том, что работает в сельской местности и получил более 800 тысяч рублей. По факту проверки оказалось, что мужчина их подделал, а на самом деле работал в московском филиале одной из организаций. Сейчас ведется следствие.





Мария Семак

20 февраля 2020 года



