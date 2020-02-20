Андрей Клычков провел очередной прием граждан по личным вопросам

На прием к губернатору приехали жители Орла, Мценского, Покровского и Малоархангельского районов.

Вопросы, с которыми граждане обратились к Андрею Клычкову, касались преимущественно улучшения жилищных условий. Также была поднята тема благоустройства места захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, расположенного на территории Малоархангельского района. Кроме того, горожане обратились к Губернатору за помощью в дальнейшем развитии музея генерала А.П. Ермолова и князя А.Б. Куракина в Орле.

По итогам встречи с гражданами Андрей Клычков дал ряд поручений и рекомендаций членам регионального Правительства и главам муниципальных образований.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

