В Свердловском районе бывшему несовершеннолетнему узнику фашизма Валентине Казначеевой вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Победы

Валентина Кузьминична Казначеева родилась на Орловщине 5 июля 1940 года. Когда началась война, отец ушел на фронт, ее мама осталась одна поднимать восьмерых детей. Жили очень трудно, впроголодь. Страшные воспоминания сохранились о периоде фашисткой оккупации.

В 17 лет, окончив строительную школу, Валентина уехала в Мурманскую область, где работал в строительной бригаде: в суровых условиях Крайнего Севера возводили новый город − Заполярный. Общий трудовой стаж Валентины Кузьминичны Казначеевой составляет 43 года, в основном, это работа в строительной отрасли.