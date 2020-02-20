Орловцы приглашены на полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО

|
Орловцы приглашены на полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФООткрытие регионального полуфинала конкурса состоится в Москве 22 февраля в Экспоцентре на Красной Пресне.
От Центрального федерального округа на конкурс поступило 81 688 заявок. К очному этапу приглашены 664 участника, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, в их числе четыре орловца.
21 февраля конкурсанты пройдут контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По итогам тестирования определится окончательный состав полуфиналистов. 22 и 23 февраля участникам предстоит продемонстрировать свои лучшие лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.
В программе конкурса: командная работа, мастер-классы, собеседования с потенциальными работодателями и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ЦФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России», сообщает
информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Орловское Информбюро
20 февраля 2020 года