Орловцы приглашены на полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО

Открытие регионального полуфинала конкурса состоится в Москве 22 февраля в Экспоцентре на Красной Пресне.

От Центрального федерального округа на конкурс поступило 81 688 заявок. К очному этапу приглашены 664 участника, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, в их числе четыре орловца.

21 февраля конкурсанты пройдут контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По итогам тестирования определится окончательный состав полуфиналистов. 22 и 23 февраля участникам предстоит продемонстрировать свои лучшие лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.