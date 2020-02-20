Орловские перевозчики не успевают оборудовать автобусы видеорегистраторами до марта Они объясняют это перебоями с поставками оборудования из Китая из-за вспышки коронавируса.





Этот вопрос обсудили сегодня на профильном заседании горсовета. Мнения депутатов разделились. Одни предлагают дать отсрочку на месяц. Другие настаивают на том, что приобрести оборудование можно и в Орле. При этом было отмечено, что некоторые перевозчики необходимые приборы уже закупили и готовы выпустить на маршруты автобусы с возможностью аудио- и видеозаписи происходящего в салоне.





Мария Семак

20 февраля 2020 года



