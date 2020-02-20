Сегодня Андрей Клычков встретился с общественниками Присутствовали на встрече и руководители профильных департаментов. Обсуждали обращения, которые граждане направляют президенту.





Жителей, обращающихся к президенту, волнуют проблемы с дорогами, благоустройством, капитальным ремонтом. Говорили о сложившейся в области ситуации с обманутыми дольщиками. Затронули тему здравоохранения, в частности решение вопросов лекарственного обеспечения и нехватки кадров. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Решается вопрос о строительстве новых ФАПов. Мы на 2020 год запланировали строительство более 30 фельдшерско-акушерских пунктов. Мы понимаем, что для каждого ФАПа нужен будет человек, как минимум, один врач общей практики или фельдшер - те люди, которых сегодня на местах не хватает. У нас в регионе работает программа «Земский доктор». Мы видим, что определенная динамика реализации этой программы есть».





Анна Вайсергисер

20 февраля 2020 года



