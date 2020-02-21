Орловские школьники вернулись к учебе Занятия возобновились после почти недельного перерыва на карантин.





Напомним, из-за высокого роста заболеваемости ОРВИ учащиеся перестали посещать занятия в более 44% общеобразовательных учреждений. Сейчас по данным Роспотребнадзора, количество заболевших пошло на спад. Тем не менее, администрация Орла просит родителей внимательно относиться к здоровью своих детей. Если у них проявляются симптомы простуды, следует незамедлительно обратиться к врачу.





Мария Семак

21 февраля 2020 года



