Сегодня на здании орловского академического театра установят табличку с QR-кодом

В Орле продолжают формировать информационное пространство умного города.

Табличка с QR-кодом даст дополнительную информацию для туристов и горожан. Чтобы ее прочитать, надо отсканировать код с помощью мобильного телефона. Всего в Орле будет размещено 12 таких табличек.

Сегодня в 13 часов в академическом театре начнется праздничный концерт «Путь мужества», посвященный Дню защитника Отечества.