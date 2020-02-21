Сегодня на здании орловского академического театра установят табличку с QR-кодом

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Сегодня на здании орловского академического театра установят табличку с QR-кодомВ Орле продолжают формировать информационное пространство умного города.
Табличка с QR-кодом даст дополнительную информацию для туристов и горожан. Чтобы ее прочитать, надо отсканировать код с помощью мобильного телефона. Всего в Орле будет размещено 12 таких табличек.
Сегодня в 13 часов в академическом театре начнется праздничный концерт «Путь мужества», посвященный Дню защитника Отечества.
Мария Семак
21 февраля 2020 года