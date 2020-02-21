Сегодня в Орле пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества В канун праздника к стеле «Орёл - город воинской славы» возложат цветы. Присоединиться к церемонии может каждый, кто помнит и чтит подвиг защитников нашего Отечества.





Череду праздничных мероприятий продолжит концертная программа ансамбля «Славица». Сегодня в 15 часов артисты ждут всех в своем зале на улице Горького.



Завтра, 22 февраля, в городском парке - концерт, мастер-классы для детей. Старт программы в 15 часов.



23 февраля у подвесного моста в Детском парке пройдут конкурсы и викторины для юных защитников. Начало в 12:00.



А завершит праздничный день - фейерверк. Он озарит небо над Орлом 23 февраля в 20:00.





Мария Семак

21 февраля 2020 года



