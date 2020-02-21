В Орловской области проходит акция «Письмо Победы» Сегодня волонтеры поздравят с Днем защитника Отечества ветеранов.





Проект организован объединением «Волонтеры Победы». К акции уже присоединились Орёл, Мценск, Залегощь, Колпна. Ребята проводят встречи с ветеранами. И вручают им письма. Свое «спасибо» за мирное небо сказали порядка сотни орловцев. Все письма, как говорят организаторы, дойдут до адресатов.





Мария Семак

21 февраля 2020 года



