МЧС - за здоровый образ жизни! Орловские спасатели присоединились к Всероссийскому флешмобу. Завтра, 22 февраля, приглашают принять участие в соревновании.





Праздник для всей семьи начнется с общей зарядки. А после откроются несколько тематических площадок: «Безопасная вода», «Пожарное братство», «Тайна огнетушителей», «Ориентир на местности». Также организуют показ пожарной техники. Всех пришедших ждет полевая каша от пожарных.



Начало в 11 часов в 1-й поисково-спасательной части Орла.





Мария Семак

21 февраля 2020 года



