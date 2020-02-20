Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Орловец получил субсидию на строительство дома свыше 800 тысяч рублей, представив поддельные документы. Факт мошенничества установлен. Ведется следствие.





- Чтобы очередь в детские сады – сократилась. Финансирование выделят из федерального бюджета.



