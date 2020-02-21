В Орле начались празднования Дня защитника Отечества К стеле на бульваре Победы возложили гирлянду славы.





В церемонии приняли участие первые лица города и области, представители общественности и ветераны, а также молодежь - те, кому предстоит защищать Отечество.





Орловское Информбюро

21 февраля 2020 года



