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Накануне вечером в орловском пригороде горел частный жилой дом

В деревне Нижняя Лужна семья местных жителей осталась без крыши над головой. К счастью, никто из людей не пострадал.


В Нижнюю Лужну расчеты орловского пожарного гарнизона сразу прибыли усиленным составом: из сообщений местных жителей спасателям уже было известно, что пожар серьезный. Горела крыша дома.

Кроме пожарных к месту происшествия прибыли газовики, а также бригада реанимации. На момент вызова экстренных служб о судьбе жильцов было ничего неизвестно. Как говорят соседи погорельцев, пожар разгорелся очень стремительно.

Когда поиск возможных пострадавших внутри дома не дал результатов, огнеборцы сосредоточили свои усилия на локализации очага возгорания и защите помещений, не затронутых пожаром.

Несмотря на конструктивные сложности здания, главной из которых был горючий утеплитель в чердачной части, спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Наиболее вероятной причиной возгорания в МЧС считают неполадки с электрикой, проверить эту версию предстоит пожарным экспертам. Ущерб, нанесенный огнем, уточняется, но уже очевидно, что счет идет на сотни тысяч рублей.


Иван Суверин
21 февраля 2020 года
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