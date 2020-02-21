Накануне вечером в орловском пригороде горел частный жилой дом

|
|
|
Накануне вечером в орловском пригороде горел частный жилой домВ деревне Нижняя Лужна семья местных жителей осталась без крыши над головой. К счастью, никто из людей не пострадал.
В Нижнюю Лужну расчеты орловского пожарного гарнизона сразу прибыли усиленным составом: из сообщений местных жителей спасателям уже было известно, что пожар серьезный. Горела крыша дома.
Кроме пожарных к месту происшествия прибыли газовики, а также бригада реанимации. На момент вызова экстренных служб о судьбе жильцов было ничего неизвестно. Как говорят соседи погорельцев, пожар разгорелся очень стремительно.
Когда поиск возможных пострадавших внутри дома не дал результатов, огнеборцы сосредоточили свои усилия на локализации очага возгорания и защите помещений, не затронутых пожаром.
Несмотря на конструктивные сложности здания, главной из которых был горючий утеплитель в чердачной части, спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
Наиболее вероятной причиной возгорания в МЧС считают неполадки с электрикой, проверить эту версию предстоит пожарным экспертам. Ущерб, нанесенный огнем, уточняется, но уже очевидно, что счет идет на сотни тысяч рублей.
Иван Суверин
21 февраля 2020 года