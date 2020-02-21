Защитников Отечества чествовали в региональном управлении Росгвардии

Служащие ведомства услышали немало теплых слов в свой адрес. Особое место на торжестве отвели ветеранам. Самое молодое в России силовое ведомство уже имеет богатую и славную историю за счет тех из сотрудников, кто получил боевое крещение в самых разных правоохранительных и военных структурах.





Иван Суверин

21 февраля 2020 года



