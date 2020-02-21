Пьяный водитель попал в больницу Авария произошла утром 20 февраля на автомобильной дороге Русский Брод - Н. Жерновец.





Водитель автомашины ВАЗ-21103, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в прямом направлении, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель был доставлен в Ливенскую ЦРБ. Назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 28 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 3 человека получили телесные повреждения, погибших нет.





Орловское Информбюро

21 февраля 2020 года



