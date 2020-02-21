На Васильевской в Орле вновь пострадал пешеход Автомобиль сбил девочку-подростка.





20 февраля в 18:10 водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», следовал по ул. Васильевской и в районе дома №136 допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. При ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в НКМЦ им. Круглой, после осмотра отпущен.



Улица Васильевская часто значится в сводках ГИБДД в связи с наездами на пешеходов. Недавно было принято решение оборудовать нерегулируемые пешеходные переходы дополнительными фонарями и дорожными знаками.

Обещали завершить все работы до конца месяца.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 28 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 3 человека получили телесные повреждения, погибших нет.





Орловское Информбюро

21 февраля 2020 года



