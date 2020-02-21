Пешеход попал под колеса на улице Карачевской в Орле ДТП произошло 20 февраля в 19:40.





Водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», следовал по ул. Карачевской и в районе дома №61 допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу им. Н.А. Семашко.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 28 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 3 человека получили телесные повреждения, погибших нет.





Орловское Информбюро

21 февраля 2020 года



