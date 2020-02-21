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На Орловщине сотрудницы ГИБДД городского УМВД поздравили мужчин-водителей с Днем защитника Отечества

Девушки-полицейские напомнили участникам дорожного движения о соблюдении ПДД, а также вместе с добрыми пожеланиями вручали сувениры от ГИБДД.


Сотрудницы ГИБДД отправились на улицы города, чтобы поздравить мужчин с предстоящим Днем защитника Отечества. Полицейские останавливали транспортные средства под управлением представителей сильной половины человечества, чтобы подарить им сувениры от Госавтоинспекции. Для водителей это стало приятной неожиданностью. Участники дорожного движения, ожидая серьезного разговора с сотрудницами полиции, были приятно удивлены такому поздравлению. Большинство из них признались, что услышать поздравления и получить подарки от женщин - офицеров полиции им было приятно вдвойне, так как все без исключения на взмах жезла реагировали одинаково – припарковавшись, начинали искать документы для предъявления.

Мероприятие также являлось и профилактическим. Помимо добрых слов, сотрудники подразделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Орлу напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
21 февраля 2020 года
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