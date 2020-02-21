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В ближайшие два года очередь в орловские детские сады должна уменьшиться

Так считают в правительстве региона.


Уже в декабре этого года планируют сдать детский сад на 80 мест на улице Родзевича-Белевича в Орле и перепрофилировать под ясли некоторые учреждения в Ливнах, Мценске и Болхове.

Вопрос организации дошкольного образования обсудили на профильном комитете облсовета. Мест в яслях действительно не хватает, но из федерального бюджета были выделены средства на строительство детских садов и перепрофилирование под них других учреждений.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Сейчас готовится проектно-сметная документация и в 2021 году планируется строительство еще трех дошкольных образовательных организаций для детей ясельного возраста (от 1,5 лет до 3) - в 13-м микрорайоне, в 795 квартале и пристройка в шестом микрорайоне».

Однако на комитете отметили, что не охваченным остается один район Орла - Железнодорожный. Там пока строительство новых садов не запланировано.


Татьяна Тимохина
21 февраля 2020 года
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