Реготделение «Молодой гвардии» презентовало проект «ПолитСтартап» Студентам рассказали о планах, перспективах и возможностях участия в проекте.





Проект рассчитан для тех, кто готов активно участвовать в политической и общественной жизни региона и страны. Новых лидеров ищут для работы по трем направлениям.



Егор Помелухо, региональный координатор проекта «ПолитСтартап»: «Одно из направлений это праймериз партии, внутри партии, потом можно идти на выборы в горсовет в качестве кандидатов. Второе направление - люди могут учиться на политтехнолога, и третье - спичрайтеры, то есть люди, которые будут учиться писать политические тексты».

В Орловской области этот проект только заработал, но желающих уже почти два десятка. Их поделят на команды, проведут курс лекций, прикрепят наставников. Вообще же «ПолитСтартапу» уже три года. Участвуют в нем молодые люди от 18 до 35 лет из 36 регионов страны - от Калининграда до Чукотского Автономного округа. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте проекта.





Татьяна Тимохина

21 февраля 2020 года



