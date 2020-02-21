Баскетболистки ОрелГУ завершили домашний этап Студенческой суперлиги На своей площадке наша команда провела две встречи с соперницами из Екатеринбурга и Казани.





Оба матча орловчанки выиграли с большим преимуществом: первый 64:34, второй 54:42 в нашу пользу. Впереди у нашей команды участие в «Финале восьми» Студенческой суперлиги, который стартует на следующей неделе в Казани. Этот раунд – завершающий в рамках элитного дивизиона АСБ.





Мария Семак

21 февраля 2020 года



