ОГАТ обзавелся QR-кодом Сегодня на здании орловского академического театра установили табличку с QR-кодом.





QR-код даст дополнительную информацию для туристов и горожан. Чтобы ее прочитать, надо отсканировать код с помощью мобильного телефона.



Первая подобная табличка была установлена на здании театра «Свободное пространство».



Всего в Орле будет размещено 12 таких табличек. Таким образом в Орле продолжают формировать информационное пространство умного города.





Анна Вайсергисер

21 февраля 2020 года



