Снюсы попадут под запрет вне зависимости от количества содержания никотина Такое решение приняли депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета.





Напомним, снюсы - это конфеты, содержащие никотин. Совсем недавно приобрести их можно было практически в любом магазине. Однако употребление этой продукции наносит настолько серьезный вред здоровью, что запретить продажу решили на законодательном уровне. Депутаты Орловского областного совета приняли документ в первом чтении. На профильном заседании рассмотрели поправки к закону.



Юлия Мальфанова, зампред комитета по здравоохранению Орловского облсовета: «Ко второму чтению губернатором Орловской области подготовлена таблица поправок, где он просит исключить указание на содержание минимальной дозировки никотина в данной продукции. Мы считаем, это очень важно и комитет по здравоохранению поддержал данное предложение».





Мария Семак

21 февраля 2020 года



