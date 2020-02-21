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Снюсы попадут под запрет вне зависимости от количества содержания никотина

Такое решение приняли депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета.


Напомним, снюсы - это конфеты, содержащие никотин. Совсем недавно приобрести их можно было практически в любом магазине. Однако употребление этой продукции наносит настолько серьезный вред здоровью, что запретить продажу решили на законодательном уровне. Депутаты Орловского областного совета приняли документ в первом чтении. На профильном заседании рассмотрели поправки к закону.

Юлия Мальфанова, зампред комитета по здравоохранению Орловского облсовета: «Ко второму чтению губернатором Орловской области подготовлена таблица поправок, где он просит исключить указание на содержание минимальной дозировки никотина в данной продукции. Мы считаем, это очень важно и комитет по здравоохранению поддержал данное предложение».



Мария Семак
21 февраля 2020 года
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