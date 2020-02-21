Сегодня в Орле состоится очередной матч Ночной хоккейной лиги в рамках «Дивизиона 40+» Битва хоккеистов пройдет на корте Ледовой арены на Наугорском шоссе.





На льду встретятся команды из нижней части турнирной таблицы – «Новосиль» и «Долгое». Оба коллектива борются за утешительный «Кубок надежды». Начало матча в 22:30.





Мария Семак

21 февраля 2020 года



