Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Защитникам - низкий поклон. Сегодня в Орле почтили память всех, кто отдал жизнь за Родину.



- Поправки в закон о запрете снюсов. Под запрет попадают все «псевдоконфеты» с никотином. Окончательное решение депутаты примут - на предстоящей сессии облсовета.



- Нажми на кнопку - получишь информацию о театре им. Тургенева. В Орле продолжают формировать умное пространство, и сегодня в нашем городе появилась еще одна таблица с QR-кодом.



- Орловские баскетболистки завершили домашний сезон суперлиги - победой.



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Вести-Орёл

21 февраля 2020 года



