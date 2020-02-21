Сегодня троллейбусное сообщение между Заводским и Железнодорожным районами Орла было прервано из-за аварии

Обрыв контактной сети МУП ТТП произошел на улице Комсомольской в районе площади Карла Маркса. Как сообщили сотрудники предприятия, повреждены были десять пролетов троллейбусной линии. Диспетчерской службе пришлось срочно изменить маршруты следования, отправляя все рейсы через улицы Герцена и 1-ю Посадскую. Однако троллейбусы, которые находились на этом участке, были неподвижны.



Как сообщил бригадир ремонтников, выезжающий на улицу Комсомольскую эвакуатор зацепил провода, вследствие чего и произошел обрыв.





Иван Суверин

21 февраля 2020 года



