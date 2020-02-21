В Орле чествовали защитников Отечества

В канун Дня защитника Отечества в адрес тех, кто защищал и отстаивал суверенитет нашей Родины, слова благодарности звучали со сцены Орловского академического театра имени Тургенева.

В зрительном зале - военнослужащие, сотрудники силового блока, представители законодательной и исполнительной власти. Вспоминали о доблестных страницах истории страны, говорили о мужестве и преданности.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Самым ярким поразившим весь мир примером безграничной преданности своей Родине стал подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Выстояв в суровых испытаниях, наш народ победил жестокого врага и в очередной раз подтвердил, что Родина для него это главная святыня, средоточие непреходящих духовных ценностей, от которых он не может отказаться ни при каких условиях».

Свой подарок к празднику подготовили и творческие коллективы Орла. Концерт назвали «Путь мужества». Зрителям представили постановку на тему военных лет, так же в программе звучали фронтовые песни.