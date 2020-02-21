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Сегодня «Волонтеры Победы» поздравляют фронтовиков с праздником

Орел присоединился к Всероссийской акции «Письма Победы».


Так молодое поколение выражает свою признательность ветеранам за жизнь под мирным небом.
 
Кирилл Ишков, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»: «Активисты приходят в школы, в учебные заведения, где мы общаемся с ребятами, рассказываем о нашем движении, о наших ветеранах и предлагаем написать письмо-пожелание нашим ветеранам, высказать слова благодарности, слова признательности. Затем мы просматриваем письма и распределяем их для наших ветеранов».
 
Таких писем написали уже 600. В преддверии 23 февраля и 8 марта их получат не только ветераны, но и их вдовы. Первые письма сегодня уже вручили - благодарность от потомков получил 96-летний Александр Илларионович Сапожников. На фронт его призвали в 1942-м. Служил связистом в артиллерии, был трижды ранен, в 1945-м был отправлен в госпиталь. Пуля до сих пор находится у него в легких. После госпиталя Александр Илларионович вернулся домой в Хабаровск. Последнее время ветеран живет с дочерью в Орле.



Татьяна Тимохина
21 февраля 2020 года
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