Сегодня «Волонтеры Победы» поздравляют фронтовиков с праздником Орел присоединился к Всероссийской акции «Письма Победы».





Так молодое поколение выражает свою признательность ветеранам за жизнь под мирным небом. Кирилл Ишков, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»: «Активисты приходят в школы, в учебные заведения, где мы общаемся с ребятами, рассказываем о нашем движении, о наших ветеранах и предлагаем написать письмо-пожелание нашим ветеранам, высказать слова благодарности, слова признательности. Затем мы просматриваем письма и распределяем их для наших ветеранов». Таких писем написали уже 600. В преддверии 23 февраля и 8 марта их получат не только ветераны, но и их вдовы. Первые письма сегодня уже вручили - благодарность от потомков получил 96-летний Александр Илларионович Сапожников. На фронт его призвали в 1942-м. Служил связистом в артиллерии, был трижды ранен, в 1945-м был отправлен в госпиталь. Пуля до сих пор находится у него в легких. После госпиталя Александр Илларионович вернулся домой в Хабаровск. Последнее время ветеран живет с дочерью в Орле.





Татьяна Тимохина

21 февраля 2020 года



