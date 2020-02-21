Житель Орла задержан с наркотиками Как сообщают в УМВД, мужчина хранил около 28 граммов марихуаны.





В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили в автомобиле, принадлежащем гражданину, пакет с высушенным и измельченным растением. Исследование показало, что это - марихуана. Мужчина признался, что некоторое время назад обнаружил растение, сорвал и приготовил его для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.





Мария Семак

21 февраля 2020 года



