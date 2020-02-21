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Сегодня в Орле открылась выставка плаката времен Великой Отечественной войны

Выставка открылась в краеведческом музее в рамках международного проекта, который проводит московский музей Победы.


Один из самых первых и самых известных плакатов начала войны – «Родина-мать зовет». Его автор - художник Ираклий Тоидзе. Этот плакат выпускался миллионными тиражами. Мало того, художники перерисовывали их вручную. Две таких копии ручной работы из фондов музея есть на выставке, остальные пришли в музей благодаря современным технологиям.
 
Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «В этом проекте принимает участие более 200 музеев. Это проект международный, он реализуется не только на территории России, но и за рубежом. Музей Победы подготовил ряд выставок, которые демонстрируются в разных музеях. Мы выбрали для себя выставку, посвященную военному плакату времен Великой Отечественной войны».
 
Агитацию и пропаганду в военное время называли третьим фронтом. А плакат действовал быстрее и эффективнее, чем газета и радио. Бойцы в виде открыток часто носили их в нагрудных карманах. Эти плакаты способны тронуть сердце даже сейчас, когда прошло много десятилетий. В самых ярких образах они показывали героику фронта и тыла, весь ужас и бесчеловечность фашизма. Первыми посмотреть выставку пришли студенты - будущие художники.



Эва Стасюлевич
21 февраля 2020 года
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