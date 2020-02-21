В отношении подозреваемых во взяточничестве должностных лиц муниципальных предприятий Орла избрана мера пресечения

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В отношении подозреваемых во взяточничестве должностных лиц муниципальных предприятий Орла избрана мера пресеченияВ зависимости от роли каждого они подозреваются в получение взятки, в покушение на получение взятки и посредничестве во взяточничестве.
Начальника отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений УКХ Александра Фролова заключили под стражу.
В отношении его подельника - руководителя торгового комплекса «Ритуально-обрядовые услуги» Александра Арбузова судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
По данным следствия, 17 февраля 2020 года Фролов, находясь на Наугорском кладбище города Орла, получил от местной жительницы взятку в сумме 20 тысяч рублей за предоставление участка для захоронения.
В этот же день Арбузов получил от местной жительницы взятку в сумме 50 тысяч рублей, для последующей передачи Фролову, который должен был предоставить участок для захоронения.
17 февраля 2020 года подозреваемые с поличным были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, сообщает
сайт СУ СК РФ по Орловской области.
Орловское Информбюро
21 февраля 2020 года