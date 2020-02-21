В отношении подозреваемых во взяточничестве должностных лиц муниципальных предприятий Орла избрана мера пресечения

В зависимости от роли каждого они подозреваются в получение взятки, в покушение на получение взятки и посредничестве во взяточничестве.

Начальника отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений УКХ Александра Фролова заключили под стражу.

В отношении его подельника - руководителя торгового комплекса «Ритуально-обрядовые услуги» Александра Арбузова судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным следствия, 17 февраля 2020 года Фролов, находясь на Наугорском кладбище города Орла, получил от местной жительницы взятку в сумме 20 тысяч рублей за предоставление участка для захоронения.

В этот же день Арбузов получил от местной жительницы взятку в сумме 50 тысяч рублей, для последующей передачи Фролову, который должен был предоставить участок для захоронения.

17 февраля 2020 года подозреваемые с поличным были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.